Seul: Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye bedel ödeteceğiz Devlet Başkanı Yoon, füze fırlatma işleminin gayrimeşru olduğunu sert ifadelerle değerlendirdi.

AA

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler, gerilimli bir dönemden geçiyor.

Sık sık balistik füze denemesi yapan Pyongyang yönetimi, Seul'de kaşların çatılmasına neden oluyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde (NSC) balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye "bedelinin ödetileceğini" ifade etti.

Füze denemesi sonrası alarm

Kuzey'in Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesi yapmasının ardından Güney Kore'den açıklama geldi.

Halihazırda NATO toplantısı için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Yoon, füze denemesinin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) acil toplantısı düzenledi.

Güney Kore: Bedelini ödeteceğiz

Yoon, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin "gayrimeşru" olduğunu ve bunun "bedelinin ödetileceği" açıklamasında bulundu.

Yoon, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey'in nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için kurmakta anlaştıkları Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) güçlendirilmesi talimatı verdi.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, Kuzey Kore, başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığı kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu.