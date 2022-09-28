Shakira ile Iker Casillas aşk yaşıyor iddiası

Geçtiğimiz aylarda Pique ile yollarını ayıran Shakira için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şarkıcının eski kaleci Iker Casillas ile birlikte olduğu öne sürülürken, aşıklardan bir yalanlama gelmedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile Barselona’nın İspanyol futbolcusu Gerard Pique, 2010’da şarkıcının Dünya Kupası için yaptığı "Waka Waka" şarkısının klip çekimlerinde tanıştı.

Çift evlenmedi ancak 2 çocuk sahibi oldu.

Aşkları doludizgin devam ederken popüler ikiliden kötü haber geldi.

Shakira’dan atak

35 yaşındaki futbolcu ile 45 yaşındaki şarkıcı, haziran ayında ayrılık kararı aldı.

Şarkıcıyı aldattığı öğrenilen Pique, yeni aşkı ile kısa sürede boy göstermeye başladı.

Bu duruma uzun süre sessiz kalan Shakira’dan da atak geldi.

Yeni aşkı eski kaleci

Şarkıcının, Pique'nin bir zamanlar milli takımdan da arkadaşı olan eski kaleci Iker Casillas ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

TNG News’in haberine göre; eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira, iddiaları henüz yalanlamadı.