Sharon Stone Hz. Mevlana'nın sözünü paylaştı

Ünlü yıldız Sharon Stone, babasının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözünü paylaştı.

ABD'li yıldız oyuncu 62 yaşındaki Sharon Stone, babası Joseph Stone'u ölüm yıl dönümünde Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleriyle andı.

BABASI NI ANDI

Stone, sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini" cümlesini paylaştı.



62 yaşındaki yıldız oyuncu, "Kalbimde bir mum yaktım Joseph William Stone. Beni dürüst kılan sensin." dedi.

"ORADAN KENDİNE BİR PAY ÇIKARMIŞ"

Mevlana Celaleddin Rumi'nin 22'nci kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, Hz. Mevlana'nın sözlerinin bütün dünyaya ışık tuttuğunu belirtti.

Bayru, şunları söyledi:

''Hz. Mevlana günümüzde bütün dünyada anılan bir manevi büyüğümüz. Ne mutlu Sharon Stone ki, Hz. Mevlana'nın sözlerini okuyup oradan kendine bir pay çıkarmış. İnşallah Hz. Mevlana'nın sözleri bütün dünyayı aydınlatsın. Bugün bir salgın neticesi insanlar ruhen çok sıkıntılılar. Ama Hz. Mevlana diyor ki, 'Karanlıklara bakma, aydınlıklar var.' İşte biz, o aydınlığa doğru, onu düşünerek hareket etmeliyiz. Bugünümüzü de, bu zor zamanımızı da değerlendirip daha çok çalışıp bir sonraki zamanda bir an önce salgından da kurtulup inşallah feraha çıkabiliriz. Sharon Stone, Hz. Mevlana'nın sözlerini paylaştığı için de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda onların hayatlarına bu sözler ışık tutuyor. Yalnız bir şeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Söz kirliliği var. Gerçekten Hz. Mevlana'nın sözü mü, değil mi, onu araştırıp paylaşsınlar.''









