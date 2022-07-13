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    Shinzo Abe'nin suikastçisinde yeni itiraf

    Zanlı Tetsuya Yamagami, eski başbakan Abe'yi, bahsedilen dini grubu desteklediğine inandığı için öldürdüğünü belirterek suikastte kullandığı silahı daha önce denediğini itiraf etti.
    • 13.07.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 10:20
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    Shinzo Abe'nin suikastçisinde yeni itiraf

    Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakan olan Şinzo Abe, Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması silahla ödlürüldü.

    Yaşanan bu acı durum, ülkede şoke etsiki yaratırken vatandaşları da  yasa boğdu.

    Dünya, Japonya'daki suikastı konuşmaya devam ederken Abe'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada birkaç yeni detay daha ortaya çıktı.

    Şinzo Abe'nin katil zanlısı 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin ifadesinde, daha önce de suçladığı dini grup olan Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu, kısa adıyla Birleşme Kilisesi'nin annesinin iflasına nasıl neden olduğunu anlattığı öğrenildi.

    Katil dini gruba büyük bağışlar yaptı

    Annesinin 1998 yılında dini gruba katıldığını ifade eden Tetsuya Yamagami, daha sonra Nara şehrindeki iki arsayı ailenin onayı olmadan satarak söz konusu dini gruba büyük bağışlar yaptığını söyledi.

    Shinzo Abe nin suikastçisinde yeni itiraf #1

    Annesinin iflasına yol açtığını düşündüğü grubu desteklediği için Abe'ye suikast yaptı

    Yüksek miktardaki bağışların ardından ailesinin maddi durumunun giderek kötüleştiğini ve mali çöküş yaşadıklarını açıklayan saldırganın, suikasti de Abe'nin annesinin iflasından sorumlu tuttuğu grubu desteklediğini düşünmesi nedeniyle gerçekleştirdiğini yinelediği bildirildi.

    Suikastçı silahı önceden test etti

    Yamagami, ayrıca suikasttan bir önceki gece, soruşturmaya konu olan dini grupla ilişkisi bulunan bir tesise giderek silahını test ettiğini itiraf etti. Polis ise Nara şehrinde bulunan tesiste yaptığı incelemede duvarda kurşun deliğine benzer izler ve mermi parçası olduğu düşünülen metal parçaları bulunduğunu açıkladı.

    Shinzo Abe nin suikastçisinde yeni itiraf #2

    Şinzo Abe bahsedilen dini grubun üyesi değil

    İddialara konu olan kiliseden yapılan açıklamada da saldırganın annesinin dini grubun takipçisi olduğu doğrulandı. İnsanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, Abe'nin ise daha önce bir grup etkinliğine "organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde" bir mesaj gönderdiği belirtildi. Buna rağmen Abe'nin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulandı.

    Saldırgan grubu Abe'nin dedesinin getirdiğini belirtti

    Eski bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan saldırganın, daha önceki ifadelerinde annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin eski başbakan olan dedesinin getirdiğine inandığı için Shinzo Abe'yi hedef aldığını söylemişti.

    Shinzo Abe nin suikastçisinde yeni itiraf #3

    Shinzo Abe nin suikastçisinde yeni itiraf #4

    Shinzo Abe nin suikastçisinde yeni itiraf #5


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