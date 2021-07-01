Şi Cinping: Çin, yabancı güçlerin zorbalığına izin vermeyecek

Çin'in lideri, partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde mesaj verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Komünist Partisi'nin yüzüncü yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda 70 bin kişinin önünde yaptığı konuşmada Şi, "Çin'in ordusunu ve nüfuzunu genişletme" sözü verdi.

"YABANCI GÜÇLER" AÇIKLAMASI

Şi, yabancı güçlerin zorbalığına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bize ders verme hakkına sahip olduklarını düşünenlerin öğütlerini kabul etmeyeceğiz. Başka hiçbir ülkenin halkına asla zorbalık yapmadık, baskı yapmadık, boyun eğdirmedik ve asla da yapmayacağız." dedi.

KORONAVİRÜS VE TAYVAN GERİLİMİ

Koronavirüs salgınının çıkış noktasına ilişkin iddialarla gerilen ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz hafta ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhrip gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçirmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Pekin yönetimi, gelişme üzerine Washington'ı bölgenin "en büyük risk yaratıcısı" olmakla hedef aldı.