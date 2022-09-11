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- Şi Cinping, İngiltere Kralı Charles'ı tebrik etti
Şi Cinping, İngiltere Kralı Charles'ı tebrik etti
- 11.09.2022 - 14:35
- Güncelleme : 11.09.2022 - 14:36
İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası Kraliyet Ailesi yeniden şekillendi.
Daha önce Galler Prensi olan Charles, ülkesinin yeni kralı olarak tahta çıktı.
Şi'den Charles'a tebrik
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Charles'a, tahta çıkışı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Şi, mesajında, bu yılın Çin ve İngiltere arasında büyükelçi düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
İş birliği mesajı verdi
İki ülke halkı arasında karşılıklı dostluk ve anlayışa vurgu yapan Şi, dostane alışverişlerin ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel meselelerdeki iletişimin güçlendirilmesi için Kral Charles ile birlikte çalışmaya hazır olduğu mesajı verdi.
AA'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Charles'a başsağlığı mesajı iletmişti.