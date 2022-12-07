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    Şi Cinping, Suudi Arabistan'da

    Çinli lideri taşıyan uçak, Riyad'a indi. Suudi yetkililer, iki zirve öncesi Şi'yi karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 17:44
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    Şi Cinping, Suudi Arabistan'da

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Suudi Arabistan ziyareti resmen başladı.

    Şi'yi taşıyan uçak, başkent Riyad'a iniş yaptı.

    7-9 Aralık tarihlerinde Riyad'da temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Şi'yi Suudi yetkililer karşıladı.

    Şi'nin Riyad temasları

    Çinli lider, Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

    Devlet Başkanı Şi'nin ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin, ekonomi dahil, çeşitli yönleriyle masaya yatırılması bekleniyor.

    Şi Cinping, Suudi Arabistan'da ViDEO

    Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı

    Geçen yıl krallığın, Çin'e yaptığı ihracatın değeri 50 milyar doları aştı. Pekin, bugün Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı konunumunda. Ülkeler arasındaki ikili ticaret, 80 milyar doları geçmiş durumda.

    Çin'in en büyük petrol tedarikçisi

    Arab News'e göre, Suudi Arabistan, aynı zamanda geleneksel olarak Çin'in en büyük petrol tedarikçisi konumunda.

    Suudi varilleri, geçen yıl itibarıyla Çin'in toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 17'sini oluşturdu.

    Şi Cinping, Suudi Arabistan da #1

    Ziyaretin zamanlamasında ABD ayrıntısı

    AA'nın aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pekin'de görüşmüştü.

    Şi'nin ziyaretinin, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilimlerin olduğu, küresel stratejisinde ağırlığı Asya-Pasifik'e kaydıran Washigton'ın odağını Orta Doğu'dan çevirdiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

    Çin'in, ABD'nin ilgisinin Orta Doğu'dan kaymasıyla ortaya çıkacak ekonomik ve siyasi güç boşluğunu doldurabilecek bir aktör olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

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