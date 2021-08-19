Şi Cinping'den, süper zenginlerin gelirlerini düzenleme sözü

Gelir eşitsizliğinden söz eden Çin Devlet Başkanı Şi, zenginliğin yeniden dağıtılmasını savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin süper zenginlerine uyarı niteliğinde açıklamada bulundu.

Çin Komünist Partisi'nin Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu'nun toplantısında konuşan Şi, “aşırı gelirleri ayarlama” sözü verdi.

YÜKSEK GELİR ELEŞTİRİSİ

Pekin yönetimi, ülkede artan gelir eşitsizliğinin üstesinden gelmek için zenginliği yeniden pay etmeyi planlıyor.

Toplantıda yetkililere seslenen Şi, "Hükümet aşırı yüksek gelirleri düzenlemeli, yüksek gelirli grupların ve işletmelerin topluma dönüşünü daha fazla teşvik etmelidir." ifadesini kullandı.

ORTAK REFAH GÜNDEMİ

Komisyon, yeni varlıklı girişimci sınıfının yükselişiyle ilgili hoşnutsuzluk raporlarının ardından Çin'in politika yapımının ana odak noktası haline gelen "ortak refah gündemini" sürdüreceğini belirtti.

Pekin'in hedefi, ülkede teknolojiden eğitime kadar çeşitli sektörlerde özel şirketlerini dizginlemek için "kapsamlı baskının" yapıldığı bir dönemde geliyor.

ZENGİNLERİN VARLIĞI YÜZDE 16 GERİLEDİ

Financial Times'ta yer alan bir analize göre, Çin'in en zenginlerinin varlıklarında halihazırda düşüş yaşanıyor. Teknoloji ve biyoteknolojideki çok sayıda Çinli milyarderin toplam net varlığı, haziran ayının sonundan bu yana yüzde 16 geriledi.

ÇİN, ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYOR

Son dönemde yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni bir tasarı hazırlamıştı. Alibaba ve JD.com, Çin'de perakende piyasasında hakimiyet kurmuş durumda. İki şirket, ülkede e-ticaretin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Alibaba'nın ülkedeki aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyonu aştı. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon. Bu durum ise Çin hükümetini oldukça endişelendiriyor.