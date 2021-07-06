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    Siber saldırı çetesi, şirketlerden 70 milyon dolarlık bitcoin istedi

    ABD şirketlerinin büyük siber saldırıya uğramasının ardından, fidye yazılım çetesi, şirketlerin bilgilerine tekrar erişebilmesi için 70 milyon dolar değerinde bitcoin talep etti.
    • AA
    • 06.07.2021 - 05:32
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 05:44
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    Siber saldırı çetesi, şirketlerden 70 milyon dolarlık bitcoin istedi

    Hindustan Times’ın haberine göre, 26 Haziran’da Florida merkezli bilişim firması Kaseya'ya siber saldırı düzenlendi.

    70 MİLYON DOLARLIK BITCOIN

    Saldırıyı doğrulayan "REvil" adlı fidye yazılım çetesi, çaldığı bilgileri geri yüklemek için 70 milyon dolar değerinde fidye istedi.

    Çete, Happy Blog adlı web sitesinde fidye talebini yayımlayarak, talebi kabul edilirse "bir saatten az bir süre içerisinde şirketlerin verilerine yeniden erişebileceğini" duyurdu.

    Siber saldırı çetesi, şirketlerden 70 milyon dolarlık bitcoin istedi #1

    10'N FAZLA ÜLKE ETKİLENDİ

    Slovakya merkezli bilişim güvenlik şirketi ESET'in güvenlik araştırmaları raporuna göre, 10’dan fazla ülkenin siber saldırıdan etkilendiği kaydedildi.

    ABD şirketlerinin, 26 Haziran’da geniş kapsamlı siber saldırıya uğradığı bildirilmişti.

    200 ABD ŞİRKETİNE SALDIRI

    Siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıklamıştı.

    Firma, saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya'yı hedef aldığını belirterek, siber saldırıyı Rusya bağlantılı "REvil" adlı fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

    Kaseya da yaptığı açıklamada, "olası bir saldırının" araştırıldığını ifade ederek, VSA yazılımı kullanan müşterilere, sunucularını hemen kapatması için çağrı yapmıştı.

    ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA) da saldırıyı incelemek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.

    Siber saldırı çetesi, şirketlerden 70 milyon dolarlık bitcoin istedi #2

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