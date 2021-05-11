Silahlı bir İsraillinin dün şehit ettiği Filistinlinin cenazesinde olaylar çıktı

Silahlı bir İsraillinin dün şehit ettiği Filistinlinin cenazesinde olaylar çıktı

Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde şehit olan Filistinli gencin cenazesi sırasında çıkan çatışmada 2 İsrail polisi atılan taşlarla yaralandı.

Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde şehit olan Filistinli gencin cenazesi sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

CENAZEDE OLAY ÇIKTI

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, cenaze sırasında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda iki İsrail polisi atılan taşlarla yaralandı.

İSRAİL GÜÇLERİNE AİT POLİS ARACI YAKILDI

Ayrıca, çıkan olaylarda İsrail güçlerine ait bir polis aracı da yakıldı.

YARALANAN 3 FİLİSTİNLİDEN BİRİ ŞEHİT OLMUŞTU

İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu dün yaralanan 3 Filistinliden biri şehit olmuştu. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail'de Araplara ait birçok yerleşim bölgesinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.