Şili'de koronavirüs aşı yaşı 6'ya düştü

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alınan Şili'de, Halk Sağlığı Enstitüsü, Sinovac’ın geliştirdiği kovid-19 aşısının 6 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına onay verdiğini açıkladı.

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISS) koronavirüse karşı aşılamada yeni bir karara imza attı.

Enstitü yaptığı açıklamada, Çin merkezli Sinovac’ın geliştirdiği kovid-19 aşısının 6 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına yönelik acil kullanım onayı verildiği belirtildi.

Enstitü tarafından toplanan değerlendirme panelindeki uzmanlardan 5’i aşının 6 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 2’si yalnızca 12 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 1’i ise ret oyu kullandı.

ÇOCUKLARDA YÜZDE YÜZ ANTRİKOR ÜRETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Enstitü Müdürü Dr. Heriberto Garcia, aşının çocuklarda yüzde 100 oranında antikor ürettiğini belirtti. 23,6 milyon doz Sinovac aşısının ülkeye ulaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, çocuklara aşının nasıl uygulanacağına karar verecek.

Şili, geçtiğimiz aylarda 12 ila 18 yaş arasındaki çocuklara Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay vermiş, ancak aşı dozu eksikliği nedeniyle uygulama bir ay sonra askıya alınmıştı.

14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA AŞI YENİDEN BAŞLATILIYOR

Sağlık Bakanı Enrique Paris, bu hafta sonuna kadar 14 ve 15 yaş altı çocukların aşılarının yeniden başlatılacağını açıkladı.

Şili, bugüne kadar 19 milyonluk nüfusunun 13 milyondan fazlasını Sinovac aşısı ile aşıladı. Ülkede salgının başından bu yana 1 milyon 641 bin 526 kişide kovd-19 tespit edilirken, 37 bin 108 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan birkaç hafta önce Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Sinovac aşısının çocuklara ve gençlere uygulanmasını reddetmişti.