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    Şili'de kuraklığa önlem: Su, karneyle verilecek

    Şantiago kentine ciddi tehdit olarak görülen kuraklık için önlemler alınıyor. Su basıncının kısıtlanacağı kentte, su dağıtımı için karne sistemine geçilecek.
    • 13.04.2022 - 13:07
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    Şili'de kuraklığa önlem: Su, karneyle verilecek

    13 yıldır kuraklıkla mücadele veren Şili'nin 6 milyon nüfuslu Santiago kenti, ülkede her geçen gün azalan su miktarı nedeniyle yeni önlem planı hazırladı.

    Vali Claudio Orrego, basın toplantısında planı açıklarken, 'Bir şehir susuz yaşayamaz' şeklinde belirtti.

    "Eşi benzeri görülmemiş durumdayız"

    Suyun karne ile verileceği bildirilirken konuşmasına devam eden Orrego "Santiago'nun 491 yıllık tarihinde burada yaşayan herkes için yeterli su olmamasına hazırlanmanız gereken eşi benzeri görülmemiş bir durumdayız" dedi.

    Şili de kuraklığa önlem: Su, karneyle verilecek #1

    Dört kademeli uyarı sistemine geçilecek

    Açıklanan plan kapsamında, yeşilden kırmızıya uzanan ve kamu spotları ile başlayan dört kademeli bir uyarı sistemine geçileceği bildirilirken, su basıncı kısıtlanarak yaklaşık 1,7 milyon müşteri için 24 saate kadar dönen su kesintilerine son verilmesi hedefleniyor.

    Oluşturulacak uyarı sistemi, başkentte suyun çoğunu sağlayan ve kuraklık sürdükçe seviyeleri azalan Maipo ve Mapaocho nehirlerinin kapasitesini korumayı amaçlıyor.

    Su oranı yüzde 50 düşecek

    Hükümet ülkenin su varlığının son 30 yılda yüzde 10 ile 37 arasında düştüğünü ve 2060 yılına kadar kuzey ve orta Şili'de yüzde 50 oranına kadar düşeceği tahmin ediliyor.

    Şili de kuraklığa önlem: Su, karneyle verilecek #2

    Kuraklığa karşı karne sistemi

    Vali Orrego, "Santiago, iklim değişikliğinin şiddeti nedeniyle karneyle su dağıtımı planına sahip olan tarihte ilk olacak" derken, "Vatandaşların iklim değişikliğinin kalıcı olduğunu anlamaları önemli” şeklinde konuştu.

    Şili de kuraklığa önlem: Su, karneyle verilecek #3

    Şili de kuraklığa önlem: Su, karneyle verilecek #4

    Şili de kuraklığa önlem: Su, karneyle verilecek #5

    Şili de kuraklığa önlem: Su, karneyle verilecek #6


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