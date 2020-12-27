Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lı tutuklandı

Bölgeyi terk etmek istemeyen teröristler, güvenlik güçlerince tutuklandı. Irak makamlarından açıklama yapılmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenliği kontrolüne almaya başladı.

Irak güvenlik güçleri, Musul'un batısındaki Sincar ilçesinden çıkmayı reddeden 4 PKK'lı teröristi tutukladı.

4 TERÖRİST SİNCAR'DAN ÇIKMAYI REDDETTİ

Ninova Polisinden Yüzbaşı Yahya Alvan, Irak güvenlik güçlerinin, sivillere yönelik yasa dışı eylemlerde bulunan ve Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladığını söyledi.

Alvan, tutuklanan teröristlerin sorgulanmak üzere emniyet merkezine götürüldüğünü kaydetti.

SİNCAR ANLAŞMASI

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor.

Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.