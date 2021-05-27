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    Sinovac aşısı Hacca engel oldu

    Sinovac aşısı Hacca engel oldu

    Çin'in ürettiği Sinovac aşısı, Suudi Arabistan tarafından açıklanan Hac genelgesinde “geçerli aşılar” listesinde yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 16:19
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    Koronavirüs salgını hac ziyaretlerine de engel oldu.

    Geçtiğimiz yıl hacı adayları ibadetlerini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a gidememişti.

    Bu yıl ise Suudi Arabistan yayınladığı 9 sayfalık genelge ile hac kurallarını ve kontenjanını açıkladı.

    HACI ADAYLARI İÇİN YAYINLANAN GENELGEDE 'AŞI' DETAYI

    Suudi Sağlık Bakanlığı, Temmuz ayındaki hac ibadeti için yurt dışındaki hacı adaylarına 45 bin, ülke içinden ise 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini açıkladı.

    Suudi Arabistan hükümetinin yayınladığı genelgede kontenjan sayısının yanı sıra ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini de yayınladı.

    Sinovac aşısı Hacca engel oldu #1

    SİNOVAC, GEÇERLİ AŞILAR LİSTESİNDE YOK

    Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı Sinovac'a yer verilmedi.

    Suudi hükümetinin bu kararı, Sinovac aşısı kullanan Türkiye, Endonezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerde Hac ibadeti için bekleyen hacı adaylarının endişelenmesine neden oldu.

    Alınan kararla ilgili görüşmeler sürerken, Hacca gitmek için bekleyenlerin gözü kulağı Suudi Arabistan'a çevrildi.

    Sinovac aşısı Hacca engel oldu #2

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