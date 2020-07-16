Sisi, Libya'ya müdahale edersek durumu değiştiririz dedi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hafter'e destek veren Libya kabile reisleri ile Kahire'deki görüşmesinde, Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hafter'e destek veren Libya kabile reisleri ile başkent Kahire'de görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, tehditler savurdu.

TOBRUK MECLİSİ MISIR'I MÜDAHALEYE ÇAĞIRMIŞTI

Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi, Mısır ordusuna ulusal güveliğe tehdit görmesi haline askeri müdahale çağrısı yapmıştı.

"MISIR ORDUSU BÖLGENİN VE AFRİKA'NIN EN GÜÇLÜ ORDULARINDAN BİRİ"

Bu çağrıdan sonra Sisi, Libyalı kabilelerin şeyhleri ve kanaat önderleri ile Kahire'de bir araya geldi.

Toplantıda Sisi, "Eğer Mısır Libya'ya müdahale ederse, ülkedeki askeri durumu hızlı ve kararlı bir şekilde değiştiririz. Mısır ordusu, bölgenin ve Afrika'nın en güçlü ordularundan biri" şeklinde konuştu.

Libya Ulusal Hükümeti güçlerinin Sirte ve Cufra hattını geçmesi halinde Mısır'ın seyirci kalmayacağı mesajını veren Sisi, "Libya'nın doğusunda istikrarsızlık oluşmasına izin vermeyeceğiz. Libya'ya sizin talebiniz üzerine gireceğiniz ve sizin emrinizle çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MISIR ORDUSUNUN KARNAVAL SİRKİ GİBİ GÖSTERİSİ ALAY KONUSU OLMUŞTU

Darbeci general Sisi'nin cumhurbaşkanlığında yönetilen Mısır'da, ordunun karnaval sirkini andıran gösterisi alay konusu olmuştu.

Mısır ordusunun gücünü göstermek amacıyla hazırladığı propaganda videosunda, askerlerin adeta bir sirk havasında yaptığı etkinlikler, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri VİDEO

"MISIR, LİBYA'DAKİ TEHDİTLERE KARŞI BOŞ DURMAYACAK"

“Mısır, Mısır ve Libya’nın ulusal güvenliğine doğrudan yönelen tehditlere karşı boş durmayacak” diyen Sisi, geçtiğimiz ay da benzer bir çıkış yapmış ve Mısır ordusuna hazır olma çağrısı yapmıştı.