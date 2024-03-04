Sızdırılan görüşmelerle ilgili Almanya'dan açıklama: Rusya 'bilgi savaşı' yürütüyor Savunma Bakanı Pistorius, "Bu, hibrit bir dezenformasyon saldırısıdır; birliğimizi baltalamak anlamına geliyor" dedi.

ensonhaber.com

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, üst düzey Alman askeri yetkililerinin katıldığı bir toplantının ses kaydının yayınlanmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Pistorius, Rusya'yı ülke içinde "bölünmeler yaratmayı amaçlayan bilgi savaşı" yürütmekle suçladı.

Rus medyası, Alman subaylarının Ukrayna'ya verilecek silahları ve Kiev'in Kırım'daki bir köprüye olası saldırısını tartıştığı görüşmenin 38 dakikalık kaydını yayınladı.

Almanya, olayı açık bir dinleme eylemi olarak nitelendirdi ve araştırıldığını söyledi.

"Putin'in bilgi savaşı: Almanya'yı bölmek istiyorlar"

Savunma Bakanı Pistorius, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Olay, bir görüşmenin dinlenmesi ve yayınlanmasından çok daha fazlasıdır. Bu, Putin'in yürüttüğü bilgi savaşının bir parçasıdır.



Bu, hibrit bir dezenformasyon saldırısıdır; birliğimizi baltalamak anlamına geliyor.

Rusya: Açıklama bekliyoruz

Moskova yönetimi ise iddiaları kabul etmiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Almanya'dan açıklama" istedi.

Sızdırılan görüşmede katılımcılar, Şansölye Olaf Scholz'un şu ana kadar açıkça reddettiği Taurus seyir füzelerinin Kiev'e olası teslimatını tartışıyor. Scholz, sızdırılan ses kayıtlarını "çok ciddi" olarak nitelendirdi.

Füze sevkiyatı gündemde

The Guardian'ın aktardığına göre Kiev, uzun zamandır Almanya'dan 500 kilometre uzaklıktaki hedeflere ulaşabilen Taurus füzelerini istiyordu.

Görüşmelerde, Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e sağladığı uzun menzilli füzelerin kullanımı ve Ukraynalı askerlerin eğitimi de ele alındı.

Ukrayna'daki savaşın üçüncü yılına girmesiyle birlikte Kiev, müttefiklerinden daha fazla askeri destek istiyor. Cephelerde mühimmat sıkıntısı yaşanıyor.

Alman gizli servisleri için 'felaket'

Almanya'nın ARD yayıncısı, sızıntıyı Alman gizli servisleri için bir "felaket" olarak nitelendirdi. Der Spiegel dergisine göre video konferans, gizli bir ordu içi ağda değil, WebEx platformunda gerçekleştirildi.

Medvedev: Moskova ile savaşa hazırlanıyorlar

Şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, kaydın, Berlin'in Moskova ile savaşmaya hazırlandığını gösterdiğini söyledi.