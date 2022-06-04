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    Slovakya'da yaşanan tren kazasında 70 kişi yaralandı

    Slovakya'da lokomotif, arızalandığı için duran bir yolcu trenine çarptı. Kazada 4'ü ağır 70 kişi yaralandı.
    • 04.06.2022 - 02:42
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    Slovakya'da yaşanan tren kazasında 70 kişi yaralandı

    Slovakya'nın Zilina Bölgesi'nde lokomotif ile yolcu treninin çarpışması sonucu 4'ü ağır 70 kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

    Vrutky ve Varin kasabaları arasında yaşandığı öğrenilen kazanın, arızalandığı için duran yolcu trenine bir lokomotifin çarpması sonucu olduğu bildirildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Makinistlerin hayatlarını kaybettikleri bilgisi itfaiye ekipleri tarafından yalanlanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı hastaları helikopter ile hastaneye götürdü.

    Slovakya da yaşanan tren kazasında 70 kişi yaralandı #1

    "Ciddi bir tren kazası yaşandı"

    Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada “Malesef ciddi bir tren kazası yaşandı. İçişleri,Sağlık ve Ulaştırma Bakanlarımız olay yerine gidiyorlar. Beni durum hakkında bilgilendirecekler. Olay yerinde bulunan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim.” dedi.

    İHA'nın haberine göre, kaza yerinde Martin, Zilina ve Trenn'den profesyonel itfaiyeciler ile Zilina ve Banovce nad Bebravou'dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra gönüllü itfaiyeciler yer alıyor.

    Slovakya da yaşanan tren kazasında 70 kişi yaralandı #2

    Slovakya da yaşanan tren kazasında 70 kişi yaralandı #3


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