Petrol
109.91
-1.47%
Euro
16.12
0.07%
Dolar
15.48
0.04%
Altın
921.68
0.00%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
482.974
1.36%
BTXN Coin
13.50
-1.96%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimini Hasan Şeyh Mahmud kazandı

    Somali'nin yeni seçilen cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yemin töreni sonrası vekillere seslenerek, siyasi intikam almayacaklarını söyledi.
    • 16.05.2022 - 04:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimini Hasan Şeyh Mahmud kazandı

    Dün başlayan ve seçimin 3. tura kalması sonrası bugüne uzayan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Mahmud, vekillerin önünde cumhurbaşkanlığı yemini etti.

    Yemin töreni sonrası konuşma yapan Mahmud, milletvekillerine, seçim komisyonuna ve özellikle ülkeyi seçim krizinden çıkaran Başbakan Hüseyin Roble'ye teşekkür etti.

    "Siyasi intikam almayacağız"

    AA'nın haberine göre; ülkedeki tüm muhalif siyasi gruplarla diyalog yolunu açacağını dile getiren Mahmud, "Siyasi intikam almayacağız. Bize yapılanları unutmayacağız fakat affedeceğiz. Güzel bir yarın inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Somali de cumhurbaşkanlığı seçimini Hasan Şeyh Mahmud kazandı #1

    5 yıl sonra yeniden cumhurbaşkanı seçildi

    3. turda selefi Muhammed Abdullah Fermacu'yla karşılaşan Mahmud, 324 vekilden 214'ünün oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

    2012-2017 yıllarında da cumhurbaşkanlığı yapan Mahmud, Somali'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna ikinci kez oturan ilk isim oldu.

    Somali de cumhurbaşkanlığı seçimini Hasan Şeyh Mahmud kazandı #2

    Fermacu'nun Şubat 2021'de görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmayı sürdürmesi sonrası Mahmud gibi muhalif siyasetçilerle cumhurbaşkanı arasında tansiyon yükselmişti.

    Seçimin defalarca ertelenmesi sonrası Mahmud ve diğer muhalif adaylara bağlı gruplarla askerler arasında ufak çaplı çatışmalar yaşanmıştı.

    Somali de cumhurbaşkanlığı seçimini Hasan Şeyh Mahmud kazandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı
    Dünyadan futbol

    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Diyarbakır'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

    Görüş Bildir