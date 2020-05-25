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- Somali’de Ramazan Bayramı kutlaması kana bulandı
Somali’de Ramazan Bayramı kutlaması kana bulandı
Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.
- İHA
- 25.05.2020 - 05:47
Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 250 km kuzeybatısında bulunan Baidoa şehrinde Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında patlama meydana geldi
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis Sözcüsü Mohamed Mokhtar, yaptığı açıklamada patlamada aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 20 sivilin yaralandığını duyurdu.
Mokhtar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.