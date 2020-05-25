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    Somali’de Ramazan Bayramı kutlaması kana bulandı

    Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 25.05.2020 - 05:47
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    Somali’de Ramazan Bayramı kutlaması kana bulandı

    Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 250 km kuzeybatısında bulunan Baidoa şehrinde Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında patlama meydana geldi

    5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Polis Sözcüsü Mohamed Mokhtar, yaptığı açıklamada patlamada aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 20 sivilin yaralandığını duyurdu.

    Mokhtar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

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