SON DAKİKA! Almanya'da erken seçim süreci başladı

Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayarak ciddi bir siyasi krizle karşılaştı. Scholz'un bu başarısızlığı, ülke genelinde erken seçim sürecinin tetiklenmesine neden oldu.

ALMANYA, ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Başbakan Scholz’un güvenoyu kaybı, muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilirken, Almanya'daki siyasi ortamda derin bir belirsizlik doğurdu. Şu anda, hükümetin izleyeceği strateji ve erken seçim çağrıları için atılacak adımlar merak konusu olmuş durumda.

ALMAN HALKI, DURUMDAN RAHATSIZ

Siyasi partiler, bu durumu kendi çıkarlarına nasıl dönüştürebileceklerini araştırırken, seçmenlerin bu gelişmelere nasıl tepki vereceği de büyük bir merakla bekleniyor. Alman halkı, önümüzdeki dönemde yaşanacak olayları yakından izlemeye devam edecek.

FRANSA'NIN KADERİNİ YAŞADILAR

Fransa'da da geçen hafta hükümet güvenoyu alamamış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un müttefiki olan merkezci François Bayrou, Fransa'nın yeni başbakanı olarak atanmıştı.