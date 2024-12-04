Fransa’da güvenoyu alamayan hükümet düştü

AA & Ensonhaber

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, azınlıklık hükümetinden desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier, zorlu güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı.

Erken genel seçimin galibi olan solcular, 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier ve hükümetinin aşırı sağla işbirliği içinde olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 3 aydır ülkeyi yöneten azınlık Barnier hükümeti, bugüne kadar sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle itham edildi.

Mecliste gerçekleştirilen oturuma katılan Başbakan Michel Barnier burada oylama öncesi bir konuşma yaptı.

HÜKÜMET GÜVENOYU ALAMADI

Salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, meclisteki yasama faaliyetlerine devam edebilmek için RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.

Merkez Sağ Azınlık Hükümeti, 574'e karşı 331 oyla güven oyu alamadı.

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier liderliğindeki hükümet, geçersiz kılındı.

LE PEN'DEN MACRON'A: "SON SÖZ SENDE"

Aşırı sağcıların lideri, aynı zamanda AB'deki yolsuzluk davasında yargılanan Jean Marie Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik şunları söyledi:

"İstifa çağırısı yapmıyorum, ama baskı artıyor son sözü sadece o söylebilir"