SON DAKİKA! 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı belli oldu

2024 Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor.
Dün Nobel Tıp Ödülü sahibini bulurken, bugün ise Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı.
Amerikalı John Hopfield ve Kanadalı-İngiliz Geoffrey Hinton, öğrenebilen makineler konusundaki öncü çalışmaları ile Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.
"KEŞİFLER VE İCATLAR İÇİN"
Jüri, ikilinin “yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan temel keşifler ve icatlar için” onurlandırıldığını söyledi.
GEN DÜZENLENMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN MİKRORNA'YI KEŞFETTİLER
2024 Nobel Tıp Ödülü ise mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi çalışmalarından dolayı ABD’li Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verilmişti.
Ambros ve Ruvkun, gen düzenlemesinde önemli rol oynayan yeni bir küçük RNA molekülü mikroRNA'yı keşfetti ve bulguları yeni bir gen düzenleme prensibini ortaya çıkardı.
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