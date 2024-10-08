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SON DAKİKA! 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı belli oldu

SON DAKİKA! 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı belli oldu İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2024 Nobel Fizik Ödülü'nü yapay sinir ağları içinde makine öğrenimini mümkün kılan keşif ve icatlarından dolayı John J. Hopfield ve Geoffrey E. Hinton'a verdi.