Petrol
97.64
-1.94%
Euro
17.5318
-0.19%
Dolar
17.4646
0.23%
Altın
961.16
-1.03%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
358.140
4.56%
BTXN Coin
7.44
4.49%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı, e-mail yoluyla istifa etti

    Sri Lanka’da protestolar nedeniyle Singapur’a kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.
    • 14.07.2022 - 19:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı, e-mail yoluyla istifa etti

    Sri Lanka’da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti.

    Maldivler’e ardından da Singapur’a geçen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.

    Kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil

    Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil.

    Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

    Protestolarda 1 kişi öldü, 84 kişi yaralandı

    Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı.

    İHA'nın aktardığına göre gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

    Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı, e-mail yoluyla istifa etti #1


    İlginizi Çekebilir

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor
    Gündem

    Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...
    Gündem

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    Görüş Bildir