Günlerdir çadırlı protesto yapan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Diğer taraftan ülkenin yeni başbakanı belli oldu.

Sri Lanka, derin ekonomik ve siyasi kriz döneminden geçiyor.

Sokaklara inen göstericiler, sorunlara acilen çözüm bulunmasını istiyor.

Başkent Kolombo'da güvenlik güçleri, ülkedeki hükümet karşıtı protestoların neredeyse merkezi haline gelen alana müdahale etti.

Protestoculara müdahale edildi

Asker ve polislerden oluşan güvenlik güçleri, devlet başkanlığı sarayı yakınlarında göstericilerin 104 gündür çadırlar kurarak protestolarını sürdürdükleri alana gece saatlerinde otobüs ve kamyonlarla geldi.

Alana giden yolları kapatan güvenlik güçleri, protestocuların çadırlarını söktü ve pankartları kaldırdı.

Sri Lanka'da güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale ViDEO

Sri Lanka'nın yeni başbakanı

Öte yandan Sri Lanka'da dün yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, önceki kabinelerde çeşitli bakanlık görevleri üstlenen Dinesh Gunawardena'yı başbakanlığa atadı.

Wickremesinghe, ülkenin eski Su Temini ve Drenaj, Eğitim ve Dışişleri Bakanı olan Gunawardena'yı başbakanlık görevine getirdi.

Devlet Başkanı'nın okul arkadaşı

AA'nın haberine göre, Wickremesinghe'nin okul arkadaşı olan 73 yaşındaki Gunawardena, parlamentoda düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.