Stoltenberg, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Jens Stoltenberg ile Fayiz es-Serrac'ın telefonda görüştüğü, görüşmede Libya'daki gelişmelerin ele aldığı aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Stoltenberg, Libya'da artan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirirken, ülkede askeri çözümün mümkün olmadığının altını çizdi.

Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Stoltenberg, Libya'da siyasi çözümün bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

"SİYASİ GİRİŞİMLERE TAM DESTEK"

Stoltenberg, NATO'nun BM nezdinde yürütülen siyasi girişimlere tam destek verdiğini yineleyerek, tüm uluslararası topluma da destek çağrısında bulundu.

Tüm taraflara Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, 2018 Brüksel Zirvesi'nde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından da ifade edilmiş olduğu gibi, Libya Hükümeti'nin talebi üzerine NATO'nun, savunma ve güvenlik kurumları inşası alanında ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun Libya'daki güvenlik ve savunma durumlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceğini bildirdi.