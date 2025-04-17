Sudan’daki çatışmalarda bilanço artıyor

İHA

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor...

Çatışmaların devam ettiği Sudan'da bilanço ise her geçen gün artıyor.

Son yaşanan çatışmalar sonrası sağlık yetkilileri ve yardım kuruluşu tarafından açıklama yapıldı.

EN AZ 57 CAN KAYBI

Açıklamada, dün Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de yaşanan şiddetli çatışmalarda en 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

RSF, ordunun geçtiğimiz ay başkent Hartum’da yeniden kontrolü sağlamasının ardından kente yönelik saldırılarını arttırmıştı.

EL FAŞİR KENTİ KUŞATMA ALTINDA

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıldır RSF'nin kuşatması altındaki El Faşir kentinde son birkaç günde düzenlenen saldırılarda en az 400 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

13 MİLYON KİŞİNİN YERİNDEN EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve RSF güçleri arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi ise yerinden edildi.

RSF ve ordu arasındaki çatışmalar ülkeyi ikiye böldü. Ordu ülkenin merkezini, kuzeyini ve doğusunu elinde tutarken, RSF ise müttefikleriyle birlikte Darfur'un neredeyse tamamını ve ülkenin güneyinin bazı kısımlarını kontrol ediyor.

RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, 15 Nisan’da geniş bir koalisyondan oluşan "Barış ve Birlik Hükümeti'nin" kurulduğunu açıklamıştı.