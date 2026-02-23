Suriye hükümeti ile YPG arasında 'orduya entegrasyon' görüşmesi

Genelkurmay Başkanı el-Nasan başkanlığındaki Şam heyeti, başkentte terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG temsilcileriyle bir araya geldi. Suriye Geçici Hükümeti Genelkurmay Başkanı sıfatıyla toplantıya katılan el-Nasan ile SDG heyeti arasındaki görüşmenin ana gündem maddesini, SDG unsurlarının ordu bünyesine entegrasyonu oluşturdu.

ASKERİ KONUŞLANMA İDARİ ADIMLAR DA ELE ALINDI

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) tarafından aktarılan bilgilere göre, toplantıda entegrasyon sürecinin çerçevesi değerlendirildi.

Şam yönetiminin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise görüşmede yalnızca entegrasyon değil, askeri konuşlanma planlamaları ve sürece ilişkin idari adımların da ele alındığı belirtildi.

30 OCAK ANLAŞMASI SONRASI DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Taraflar arasında 30 Ocak’ta sağlanan mutabakatın ardından siyasi ve askeri düzeyde temasların devam ettiği ifade ediliyor. Görüşmelerin, sahadaki dengeler ve merkezi otoriteyle koordinasyon açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.