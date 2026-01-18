Suriye ordusu, Rakka kent merkezine yaklaştı: Bölgedeki son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Suriye ordusunun, PKK terör örgütünün ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

TABKA'YA GİRİLDİ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.

Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

BÖLGEDE SON DURUM

Öte yandan Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.

Kaydedilen ilerleme ile beraber bölgedeki son duruma ilişkin bir harita paylaşıldı.

181 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ TESLİM OLDU

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.

Açıklamada 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye, Rakka'nın güneydoğusunda kalan Madan bölgesi ve yakınlarındaki köylerde de güvenlik önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ayrıca Suriye basını, güvenlik güçlerinin Hneida ve Safsafa kentleri ile Ebu Assi ve Al Jabali köylerine giriş yaptığını yazdı.