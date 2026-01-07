Suriye Ordusu ile YPG arasında çatışma çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Komşu'da sıcak saatler...

Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma yaşanıyor.

İKİ MAHALLE KUŞATILDI

Şam'a bağlı ordu askeri bölge ilan ederken Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin kuşatıldığı belirtildi.

Bölgede bulunan tüm YPG mevzilerinin doğrudan hedef olduğu duyuruldu.

'MEŞRU ASKERİ HEDEF'

Suriye Ordusu Operasyon Odası tarafından yapılan açıklamada, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan tüm YPG askeri mevzilerinin, Suriye Arap Ordusu için meşru "askeri hedef" sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik noktalarına karşı operasyonun kapsamlı olacağı vurgulandı.

SİVİLLERE ÇAĞRI YAPILDI

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu.

Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00’e kadar açık olacağı kaydedildi.

HALEP'TE YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

SDG OKUL VE HASTANEYE SALDIRMIŞTI

Halep Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

SINIRLI BİR OPERASYON DÜZENLENECEK

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan devem eden çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Suriye ordusu'nun, Halep'te terör örgütü YPG/SDG güçlerine karşı sınırlı bir operasyon düzenleyeceği duyuruldu.