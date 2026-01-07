Suriye ordusu ile YPG arasındaki çatışmada son durum

- Suriye’de Suriye ordusu ve PKK/YPG arasında çatışmalar sürüyor.
- Suriye ordusu, Halep’te terör örgütüne ait drone’ları vuruyor ve bölgeye ek asker gönderiyor.
- YPG, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor ve kentte güvenlik önlemleri artırılıyor.
Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında sıcak çatışmalar sürüyor.
Şam yönetiminin terör örgütü YPG/SDG’ye tanıdığı sürenin dolmasının ardından müzakereler askıya alındı. Bunun üzerine örgüt mensupları, Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenledi.
YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPTI
Saldırılarda 4 sivil hayatını kaybederken, Suriye ordusu terör hedeflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, terör örgütünün Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillere ateş açarak çıkışlarını engellediğini açıkladı.
YPG’nin, bölgede sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak güvenlik güçlerinin ilerleyişini durdurmaya çalıştığı belirtildi.
Öte yandan Suriye hükümeti, güvenlik gerekçesiyle şehirdeki okulların, kamu kurumlarının ve bazı ulaşım hatlarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
SURİYE YPG'NİN DRONE'LARINI VURUYOR
Bölgede Suriye ordusu ile YPG arasındaki çatışmalar sürerken Suriye ordusu, Halep’te terör örgütüne ait drone’ları hedef alarak imha ediyor.
HALEP'E EK ASKER TAKVİYESİ
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte, olası saldırılara karşı bölgeye ek asker sevkiyatı yapılıyor.