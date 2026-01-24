Suriye'de değişen harita, İngiliz BBC'yi rahatsız etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, 16 Ocak’ta terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde askeri operasyon başlattı. Operasyon, ilerleyen süreçte nehrin doğusuna taşınırken, bölgedeki aşiret güçlerinin de sahaya dahil olmasıyla geniş çaplı bir harekâta dönüştü.

Gelişmelerin ardından, örgütün işgali altındaki toprakların büyük bir bölümünün Suriye merkezi yönetiminin kontrolüne geçtiği bildirildi.

BBC ÜZGÜN: SDG'NİN ELİNDE NE KALDI

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkçe kanalı, YPG/SDG'nin yaşadığı kaybı harita ile dramatize etti.

Türkiye'nin Suriye'deki kararlı güvenlik politikalarıyla, 100 yıl önce Ortadoğu'da haritaları çizen İngilizlerin rahatsızlığı, haberlerine de yansıdı.

ŞAM İLE YPG/SDG ARASINDA ANLAŞMA

Suriye yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat’ın doğusundaki bazı kritik bölgelerden çekilmesini öngörüyor. Anlaşma kapsamında, YPG/SDG’nin Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çıkması ve Haseke’deki kamu kurumlarının Suriye devletine devredilmesi kararlaştırıldı.

SINIR KAPILARI VE ENERJİ KAYNAKLARI DEVLETE GEÇECEK

Anlaşmanın maddeleri arasında, tüm sınır kapıları ile petrol ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin kontrolüne bırakılması da yer alıyor. Ayrıca YPG/SDG mensuplarının, silahlı yapı halinde değil, bireysel olarak Suriye güvenlik güçlerine entegre edilmesi öngörülüyor.

CEPHE HATLARINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ancak sahadaki gelişmeler, anlaşmanın tam anlamıyla hayata geçirilmediğini ortaya koyuyor. Terör örgütünün bazı maddelerin uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle, cephe hatlarında Suriye ordusu ile YPG/SDG unsurları arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.