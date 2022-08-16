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    Suriye'de düzenlenen festivale yoğun ilgi

    Suriye'de düzenlenen festivale yoğun ilgi

    Uzun yıllardır iç savaşın yaşandığı Suriye'de karnaval düzenlendi. Humus şehrinde yapılan karnavala ilgi büyük oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:26
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    Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte iç savaş çıkan Suriye'de, hayat normale dönmeye başladı.

    Özellikle Esad'ın kontrolü altındaki Şam ve Lazkiye şehirlerinde ise savaştan eser kalmadı.

    Hayatın normale dönüşüyle turizmde kıpırdanmaların başladığı Suriye'den son olarak karnaval görüntüleri geldi.

    Festivalden renkli görüntüler: Geçit töreni ve konserler düzenlendi

    Suriye'nin Humus kentinde geleneksel Marmarita festivali düzenlendi. İç savaşın izlerinin kalmadığı kentte renkli görüntüler kameralara yansıdı.

    Makyözler, terziler ve dükkan sahiplerinin günler öncesinden hazırlıklara başladığı kentte geçit töreni ve konserler düzenlendi.

    Festivale katılan Suriyelilerin gönüllerince eğlendiği anlar objektiflere yansıdı.

    Suriye'de düzenlenen festivale yoğun ilgi VİDEO

    İç savaştan önce 10 milyon turist ağırlanıyordu

    Öte yandan bilindiği üzere Suriye'nin en önemli geçim kaynaklarından biri de turizm sektörüydü.

    İç savaştan önce 2010 yılında 10 milyondan fazla Batılı turisti ağırlayan ülke, çatışmaların başlamasıyla dünyanın en tehlike yerlerinden biri haline gelmişti.

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