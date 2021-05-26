Tek taraflı seçime karşı çıkan Suriyeliler, seçimi kabul etmediklerini dile getirdi.

Suriye'de Esad rejimi tarafından düzenlenen ve tepkilerin odağına oturan sözde devlet başkanlığı seçimine karşı gösteri düzenlendi.

Rejimin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, seçime tepki gösterdi.

İdlib kent merkezi, Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı FKH bölgesindeki Bab ve Halep'in Azez ilçesinde halk, "tiyatro" olarak gördükleri sözde seçimleri protesto etmek için bir araya geldi, seçim karşıtı sloganlar atıldı.

"SEÇİMİ KABUL ETMİYORUZ"

İdlib'deki gösterilere katılan Doktor Yasser Kinash, ülkelerini yok eden rejimin yaptığı seçimleri kabul etmediklerini söyledi.

Kinash, "Bu ülkeyi yok eden, çocukları katleden, insanları yerlerinden ederek göçe zorlayan bir zalimin yaptığı seçimi kabul etmiyoruz." dedi.

Suriye'de Esad rejiminin seçimi protesto edildi ViDEO

"BİZİ YERİMİZDEN EDEN SİSTEMİ REDDEDİYORUZ"

Suriye devriminin rejim düşene kadar sonlanmayacağını vurgulayan Kinash, "Gösteriler, Suriye devriminin devam ettiğinin göstergesidir. Devrimimiz, başında olduğu gibi en heyecanlı ve en şerefli şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Muvafak Hüseyin ise "Esad'ın düzenlediği seçimleri kabul etmediğimizi tüm dünyaya duyurmak için toplandık. Bizi katleden, bizi yerimizden eden sistemi reddediyoruz." diye konuştu.

"TEK TARAFLI BİR SEÇİM"

Halid Huşum, rejimin düzenlediği sözde seçimin tek taraflı olduğunu belirtti.

Huşum, "İran ve Rusya'nın uşaklığını yapan Esad'ın sözde başkanlık seçimlerini kabul etmiyoruz. Bu tek taraflı bir seçim. Suriye'nin tümünü kapsayan bir seçim değil." şeklinde konuştu.

Nuri Muhammed de "demokratik bir ortamda olmayan ve Suriye'nin bütününü kapsamayan" sözde seçimleri reddettiklerini söyledi.

REJİM VE DESTEKÇİLERİ BM SÜRECİNİ HİÇE SAYDI

Esad rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını da hiçe sayıyor. BMGK'nin, Aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararda, "Cenevre süreci" olarak adlandırılan görüşmelerin gündemi ve yol haritası belirlendi.

Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapılması, seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak rejim, geçiş yönetimi kurulmasına yanaşmazken, Anayasa Komitesi çalışmalarının başlamasına da yıllardır engel çıkartıyor.

Rusya ve İran ise söylemlerinde Komite çalışmalarını desteklediklerine yer verse de rejim üzerinde nüfuz kullanmaya yanaşmıyor.