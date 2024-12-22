Suriye'de Esad’dan geriye Şam’ın girişine konuşlandırdığı tanklar kaldı
İHA

Suriye’de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin ilerleyişini engellemek amacıyla aldığı önlemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Muhaliflerin rejime karşı başlattığı operasyonu engelleyemeyen devrik lider Esad’ın tankları, ülkenin dört bir yanında sergileniyor.

TANKLAR VE ZIRHLI ARAÇLAR TERK EDİLMİŞ HALDE BIRAKILDI

Esad’ın muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı çok sayıda tank ve zırhlı araç, otoyolda terk edilmiş halde havadan görüntülendi.

Kamera görüntülerinde kontrol noktalarındaki cepheye yerleştirilen tankların sınır hatlarında ilerlemeyi durduracak şekilde konuşlandırılması dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN OYUN ALANINA DÖNÜŞTÜ

Bazı tanklar çevrede yaşayan çocukların oyun alanına dönüşürken, halk da zaman zaman otoyolda araçlarını durdurup rejimden geriye kalan tanklarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editor