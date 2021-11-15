Haberler

Dünya Haberleri

Suriye'de Halep kırsalında siviller hedef alındı: 2 ölü

Suriye'de Halep kırsalında siviller hedef alındı: 2 ölü

Esad ve İran destekli terörist gruplar tarafından İdlib’te gerçekleştirilen saldırıda, biri kadın biri çocuk olmak üzere 2 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.