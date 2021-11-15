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    Suriye'de Halep kırsalında siviller hedef alındı: 2 ölü

    Esad ve İran destekli terörist gruplar tarafından İdlib’te gerçekleştirilen saldırıda, biri kadın biri çocuk olmak üzere 2 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.
    • AA
    • 15.11.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 14:50
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    Suriye'de Halep kırsalında siviller hedef alındı: 2 ölü

    Suriye’de, Beşar Esad ve İran destekli terörist grupları, Halep kırsalındaki sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Nuran köyündeki sivil yerleşimleri, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef oldu.

    Sivil Savunma ekipleri, biri kadın biri çocuk olmak üzere 2 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Ayrıca saldırı neticesinde 4 sivilin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    İDLİB’TE DURUM

    Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esad’ın kontrolünde olmayan alanda 4 ‘gerginliği azaltma bölgesi’ oluşturma karar aldı.

    Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

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    Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

    Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

    2 MİLYON SİVİL GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

    2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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