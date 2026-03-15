Suriye'de Kadın Polisi Enstitüsü açıldı

Suriye'de Baas rejimi sonrası birçok alanda reformlara gidildi.

Bu kapsamda kadınların güvenlik alanındaki rolüne ilişkin de birtakım yenilikler gerçekleştirildi.

Başkent Şam'da Kadın Polis Enstitüsü açıldı.

KADINLARA POLİSLİK VE HUKUK ALANLARINDA EĞİTİM

Suriye İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, enstitünün polis teşkilatının geliştirilmesi ve güvenlik kurumlarının profesyonel standartlara uygun şekilde eğitilmiş kadın kadrolarla desteklenmesi amacıyla kurulduğu belirtildi.

Enstitüde kadın adayların polislik ve hukuk alanlarında eğitim almasının yanı sıra saha becerileri ve mesleki uygulamalara yönelik programlarla yetiştirileceği bildirildi.

Eğitim programlarında ayrıca toplumsal konularda kadın polislerin etkin rol üstlenmesini gerektiren durumlara yönelik özel derslerin de yer alacağı ifade edildi.

KADINLARIN GÜVENLİK ALANINDAKİ KATILIMININ ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

İçişleri Bakanı Enes Hattab da yaptığı paylaşımda, kadınların farklı alanlardaki rolünün önemine inandıklarını belirterek, Kadın Polisi Enstitüsü’nün bu anlayış doğrultusunda kurulduğunu kaydetti.

Hattab, enstitünün kadın kadroların polislik görevlerini etkin ve sorumlu bir şekilde yerine getirebilecek şekilde yetiştirilmesini ve kadınların güvenlik alanındaki katılımının artırılmasını hedeflediğini ifade etti.

"KADINLAR VE ÇOCUKLARLA İLGİLİ OLAYLARDA DAHA DOĞRU BİR YAKLAŞIM SAĞLAYACAKTIR"

Kadın Polisi Enstitüsü Müdürü Tuğgeneral Huda Sercavi, yaptığı açıklamada, kadın polis enstitüsünün kurulmasının özellikle kadınların yer aldığı vakalarda daha sağlıklı ve güvenli bir yaklaşım sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Sercavi, kadın polis kadrolarına duyulan ihtiyacın özellikle kadının mağdur ya da fail olduğu durumlarda daha belirgin hale geldiğini belirterek, "Kadın polislerin varlığı, kadınlar ve çocuklarla ilgili toplumsal vakalarda daha doğru ve hassas bir yaklaşım geliştirilmesini sağlayacaktır." dedi.

DEVLET KURUMLARI İLE TOPLUM ARASINDAN KÖPRÜ

Enstitünün aynı zamanda akademik ve mesleki açıdan eğitimli kadın polis kadroları yetiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Sercavi, bu kadroların özellikle aile, kadın ve çocuklara ilişkin toplumsal sorunlarla ilgilenmede önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Sercavi, uzun yıllar süren çatışmaların ardından devlet kurumları ile toplum arasında oluşan güven boşluğunun yeniden giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, kadın polislerin bu süreçte köprü görevi görebileceğini dile getirdi.

200 KİŞİLİK KONTEJAN İÇİN 15 BİN BAŞVURU

Kadın polislerin özellikle cezaevleri, sınır kapıları ve kontrol noktaları gibi alanlarda görev almasının önemine işaret eden Sercavi, bu alanlarda kadınların bulunmasının bazı özel durumlarda daha uygun ve gerekli olduğunu ifade etti.

Kadın polislik eğitimine yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Sercavi, "Erbaş kursu için yaklaşık 15 bin kişi başvurdu. Çok sayıda adayla mülakat yapıldı ve belirlenen kriterleri sağlayanlar arasından yaklaşık 200 aday seçildi." diye konuştu.

Seçilen adayların önümüzdeki günlerde eğitim programına başlayacağını kaydeden Sercavi, kadınların güvenlik alanında görev almasına yönelik artan ilginin toplumun devlet kurumlarına ve özellikle güvenlik kurumlarına bakışındaki değişimi yansıttığını söyledi.

Sercavi, söz konusu ilginin aynı zamanda Suriyelilerin yeni bir devlet yapısının inşasına katılma isteğini gösterdiğini sözlerine ekledi.