Suriye'de kolera önlemi: 1 milyondan fazla kişi aşılandı DSÖ iş birliğiyle yapılan çalışma sonucu kolera hastalığıyla mücadele kapsamında aşılama gerçekleştirildi.

AA & Ensonhaber

Suriye'nin kuzeybatısında sağlık ekipleri, kolerayla mücadele için düğmeye bastı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yapılan iş birliği sonucu 10 günde imza atılan aşılama belli oldu.

Koleraya karşı aşılananların sayısı

İdlib ve Halep ili kırsallarında 1870 gönüllü sağlık görevlisinin katılımıyla 1 milyon 119 bin 799 kişiye ikinci doz kolera aşısı yapıldı.

DSÖ'den temin edilen kolera aşıları, özellikle çadırlarda yaşamını sürdüren çocuklar ile yetişkinlere uygulandı.

Ülkenin kuzeybatısında mart ayında ilk doz kolera aşıları yapılmıştı.

Hastalık 2022'nin ikinci yarısında patlak verdi

Kolera, Ağustos 2022'den itibaren Suriye'nin neredeyse tüm illerine yayıldı. On binlerce vakanın tespit edildiği bölgede, 100'den fazla kişi de hastalığa bağlı yaşamını yitirdi.

DSÖ de 2022'nin son aylarından itibaren kolera salgınının etkisini gösterdiği Suriye'ye aşı sevk etmeye başlamıştı.

Depremin vurduğu ülkede salgın riski

Yetkililer, "6 Şubat depremleri sonrası altyapı, su ve kanalizasyon hatlarının tahrip olması, salgın olasılığını artırıyor." demişti.