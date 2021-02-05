Euro
8.4926
-0.68%
Dolar
7.0924
-0.61%
Altın
410.29
-0.33%
Borsa
1.547
0.81%
Bitcoin
266.007
-2.45%
EXEN Coin
15.38
-7.34%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Suriye'de, YPG/PKK tarafından alıkonulan baba ve oğlu işkenceye uğradı

    Suçsuz olduğu halde çocuğu ile birlikte alıkonulan bir baba, YPG/PKK'nın işkencesine uğradı. Gördüğü eziyetten sonra babanın, tek böbreği çalışamaz hale geldi.
    • AA
    • 05.02.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'de, YPG/PKK tarafından alıkonulan baba ve oğlu işkenceye uğradı

    YPG/PKK, Suriye'de sivil halka yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi.

    Deyrizor'da çocuğuyla alıkonulan bir babaya, böbreğinin biri çalışamaz hale gelene kadar işkence yapıldı. YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın, işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi

    SUÇLAMALAR İLE ALIKOYDULAR

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali, motosiklet hırsızlığı ile suçlanarak alıkonuldu.

    Suriye de, YPG/PKK tarafından alıkonulan baba ve oğlu işkenceye uğradı #1

    KENDİ TERÖRİSTLERİNİ KORUMA TAKTİĞİ

    Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt, suçu baba ve oğluna yıktı.

    ÇEŞİTLİ İŞKENCELER UYGULANDI

    Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldu. Suçsuz olan baba ve oğlu, 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

    Suriye de, YPG/PKK tarafından alıkonulan baba ve oğlu işkenceye uğradı #2

    BABANIN BÖBREĞİ İFLAS ETTİ

    İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir