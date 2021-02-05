Suriye'de, YPG/PKK tarafından alıkonulan baba ve oğlu işkenceye uğradı

Suriye'de, YPG/PKK tarafından alıkonulan baba ve oğlu işkenceye uğradı

Suçsuz olduğu halde çocuğu ile birlikte alıkonulan bir baba, YPG/PKK'nın işkencesine uğradı. Gördüğü eziyetten sonra babanın, tek böbreği çalışamaz hale geldi.

YPG/PKK, Suriye'de sivil halka yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi.

Deyrizor'da çocuğuyla alıkonulan bir babaya, böbreğinin biri çalışamaz hale gelene kadar işkence yapıldı. YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın, işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi

SUÇLAMALAR İLE ALIKOYDULAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali, motosiklet hırsızlığı ile suçlanarak alıkonuldu.

KENDİ TERÖRİSTLERİNİ KORUMA TAKTİĞİ

Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt, suçu baba ve oğluna yıktı.

ÇEŞİTLİ İŞKENCELER UYGULANDI

Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldu. Suçsuz olan baba ve oğlu, 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

BABANIN BÖBREĞİ İFLAS ETTİ

İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.