Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma namazı

Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentinde, cuma namazı kılındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 8 Kasım'da müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar zafer kutlamalarını sürdürürken, Şuşa'yı işgalden kurtaran askerler 28 yıl sonra Göhver Ağa Camii'nde ilk cuma namazını kıldı.

KAFKASYA'NIN İNCİSİ

Şuşa, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa, yalnızca Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Şimdi Şuşa'ya döndük. Tüm tarihi eserlerimizi, tüm camilerimizi restore edeceğiz ve 28 yıl sonra Şuşa'da ezan tekrar duyulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Şuşa'da cuma namazı kılındı VİDEO