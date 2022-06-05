Şuşa'da restorasyon çalışmaları devam ediyor

Tarihi yapılarıyla ve doğasıyla dikkat çeken Şuşa'daki eserleri yeniden ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak bilinen Şuşa, Ermeni güçlerinden kurtarıldı.

28 yıl Ermenistan işgali altında kalan şehirde evler, kamu binaları ve diğer yapılar yıkılmayla karşı karşıya kaldı.

Kentteki yapılar ayağa kaldırılıyor

Yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel yapıların da tahribata uğratıldığı kent; imar, inşaat ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Yukarı Gövher Ağa Camisi objektiflere yansıdı.

İşgal döneminde zarar gördü

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'daki yapılardan bazıları işgal döneminde zarar görürken, bazıları ise tamamen yıkılmış durumda.

Şehrin yolları, altyapısı da çalışmalar kapsamında yenileniyor.

Tarihi yapılar göze çarpıyor

Doğası ve kültürel mirasıyla önem taşıyan, "Karabağ'ın atan kalbi" olarak da nitelendirilen Şuşa'da yer alan tarihi yapılar arasında; Han ve Gahal mağaraları, Şuşa kalesi başta olmak üzere çeşitli kaleler, Gence kapıları ve ticaret merkezi Rastabazar gibi birçok yapı bulunuyor.

Doğasıyla da dikkat çekiyor

Şuşa, kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra temiz havası ve doğasıyla da öne çıkıyor.

Deniz seviyesinden 1403 metre yükseklikte inşa edilen şehir, Turşsu adındaki maden suyuyla da tanınmış, insanların Ermenistan işgalinden önce dinlenip tedavi gördükleri bir yer.

Müzik festivali düzenlendi

Cıdır Ovası da Şuşa'nın doğal güzelliklerini gösteren önemli yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

AA'nın haberine göre, uzun bir aradan sonra Mayıs 2021'de Cıdır Ovası'nda geleneksel "Hari Bülbül" müzik festivali düzenlendi.

2022, "Şuşa Yılı" ilan edildi

Bölgeye hakim coğrafi konumu nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Zaferin ardından Şuşa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 7 Mayıs 2021 tarihli kararnamesiyle Azerbaycan'ın kültür başkenti ve yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 2022, "Şuşa Yılı" ilan edildi.