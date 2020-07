Suud medyasından Sisi'nin Libya kararına destek

Mısır, Libya'ya asker göndermeyi onaylarken, Suudi Arabistan basınında Sisi'ye arka çıkan bir yazı yer aldı.

Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya ordusu, darbeci Hafter'in elindeki stratejik yerleri ele geçiriyor.

Bu durumdan rahatsız olan Hafter destekçisi darbeci Sisi yönetimi kontrolündeki Meclis'ten, Libya'ya asker gönderme kararı çıktı.

Suudi Arabistan merkezli Arab News haber sitesinde, Abdellatif El-Menawy'nin imzasını taşıyan "Mısır’ın Türkiye'ye güçlü askeri mesajı" başlıklı bir yazı yayınlandı.

"TÜRKİYE, MISIR'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" diyen Sisi'ye destek yazısında, "Mısır'ın her zaman önce Mısırlıların güvenliğini, ardından Arap güvenliğini öncelediği" belirtildi.

UMH ordusunun Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yaptığı bir dönemde çıkan yazıda, "Türkiye, Libya ve Akdeniz'de Mısır'ın kırmızı çizgilerini tehdit ediyor." denildi.

SİSİ'NİN ORDUSUNA GÜZELLEME

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Sisi'nin savaş tehdidi, ordusunu ülke dışında herhangi bir görevi yerine getirmeye hazır olmaya teşvik ediyor. Mısır'ın askeri doktrinine göre Mısır, asla tetikleyici veya saldırgan olmayacak. Mısır, bu süreçte Arap ve Afrika bölgelerindeki büyük ve olumlu rolünü düzeltmek isterken, ilk sinyal tamamen politiktir.

İkinci sinyal, Mısır halkına yöneliktir. Mısırlılar, hükümetin harcama önceliklerini eleştirdikten sonra Mısır ordusunun gücü halk için netleşti. Mısırlı büyük bir grup, ülkenin kullanılmaz olarak nitelendirdiği silahlara çok fazla para harcamasına tepki gösteriyordu.

"TÜRKİYE'YE SİNYAL GÖNDERİYOR"

Her zaman, her yerde ve her koşulda savaşmaya hazır olma Mısır ordusunun sağlam bir doktrinidir. Mısır, yabancı ülkelere, özellikle de Türkiye ve Etiyopya liderliklerine bir sinyal gönderiyor. Mısır ve ordusu ulusal güvenliğine yönelik tehditler konusunda asla sessiz kalmayacak."