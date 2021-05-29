Suudi Arabistan, 11 ülkeden yolcuların seyahat yasağını kaldırdı

Riyad yönetimi, salgınla mücadele döneminde bazı ülkelerden gelen yolculara izin verecek.

Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını engellemek için uyguladığı 11 ülkeden gelen yolculara yönelik yasağı kaldırıyor.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA, yasağın kaldırılmasına rağmen, karantina prosedürlerinin geçerli olmaya devam edeceğini bildirdi.

11 ÜLKEYLE İLGİLİ KARAR

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Portekiz, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Fransa ve Japonya'dan gelen yolcuların pazar gününden itibaren ülkeye girişlerine izin verilecek.