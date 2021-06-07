Suudi Arabistan, Arap ülkeleriyle ortak hava tatbikatına başladı

Suudi Arabistan; Mısır, Ürdün, Umman, Kuveyt ve Bahreyn'in de katıldığı "Tuwaiq 2" hava tatbikatının başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da, Mısır, Ürdün, Umman, Kuveyt ve Bahreyn'in de katıldığı "Tuwaiq 2" hava tatbikatının başladığını duyurdu.

Tatbikatın, başkent Riyad'ın güneydoğusundaki Emir Sultan Hava Üssü'nde başladığı ifade edildi.

İKİ HAFTA SÜRECEK

İki hafta sürecek tatbikatta, birçok uçuşla ilgili plan ve uygulamaların yanı sıra, eğitim düzeyinin artırılması ve hava taktiklerine ilişkin manevraların yapılacağı kaydedildi.