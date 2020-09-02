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    Suudi Arabistan hava sahasını BAE-İsrail uçuşlarına açtı

    Suudi Arabistan hava sahasını BAE-İsrail uçuşlarına açtı

    Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail uçaklarının Suudi hava sahasını kullanmasına BAE'nin talebi üzerine izin verildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 14:19
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    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Suudi Arabistan, İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme kararının ardından, BAE'den yapılacak tüm uçuşlar için hava sahasının kullanılabileceğini açıkladı.

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    Söz konusu kararla birlikte Suudi Arabistan'ın hava sahası BAE-İsrail arasında yapılacak direkt uçuşlar için serbestçe kullanılabilecek.

    Bu şekilde ilk uçuş 2 gün önce gerçekleştirilmişti.

    İsrailli ve ABD'li yetkililer, Tel Aviv'den yaptıkları uçuşla, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye ulaşmışlardı.

    Suudi Arabistan hava sahasını BAE-İsrail uçuşlarına açtı #1

    NETANYAHU DA AÇIKLADI

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kararın ardından ilk açıklamayı yaptı.

    Netanyahu, BAE'ye direkt uçuşlara izin verildiğini, bu rotada Suudi Arabistan hava sahasının kullanılacağını ifade etti.

    Suudi Arabistan hava sahası BAE-İsrail uçuşlarına açıldı- İZLE

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    Suudi Arabistan hava sahasını BAE-İsrail uçuşlarına açtı #2

    Suudi Arabistan hava sahasını BAE-İsrail uçuşlarına açtı #3

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