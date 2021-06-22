Suudi Arabistan: İran'ın nükleer tesislerini hızla denetlensin

Riyad'dan, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın nükleer tesislerinin hızlı ve ayrıntılı denetimi için mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu.

"İRAN DURDURULMALI"

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, İran'ın tüm nükleer tesislerinin hızlı ve kapsamlı denetimi için gerekli mekanizmaların uygulanmasının önemini vurgulayan Bin Ferhan, "İran'ın bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarını bozan uluslararası hukuk ihlalleri ve politikalarının durdurulması gerektiğini" dile getirdi.

"ANLAŞMA YAKIN"

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı oturumunun 20 Haziran'da sona erdiği açıklanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de dün yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer müzakerelerde tüm konularla ilgili net bir metne ulaştıklarını ve anlaşmanın yakın olduğunu belirtmişti.