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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.