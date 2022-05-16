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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.
    • 16.05.2022 - 06:04
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    Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

    8 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldı

    AA'nın haberine göre; Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.

    Daha önce geçirdiği operasyonlar

    İki yıl önce safra kesesi ameliyati olan 86 yaşındaki Suudi Kral Selman'ın, geçtiğimiz mart ayında da kalp pili değiştirildi.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi #1

    Veliaht Prens'in taht isteği

    Ülke yönetiminde etkili olduğu bilinen 36 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, babasından sonra tahta geçme yönündeki isteğiyle öne çıkıyor.

    Öte yandan Saudi Gazette'nin haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Ramazan ayının son günlerini Mekke'deki Al-Safa Kraliyet Sarayı'nda geçirdi.

    Kral Selman'ın, Ramazan Bayramı nedeniyle prensleri, üst düzey sivil ve askeri yetkilileri kabul ettiği notuna yer verildi.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi #2


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