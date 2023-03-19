Suudi Arabistan Kralı Selman, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi Riyad'a davet etti İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in gönderdiği mektupla İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a davet ettiğini bildirdi.

İran ile Suudi Arabistan, ilişkileri normalleştirmek için karşılıklı adımlar atmaya devam ediyor.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen toplantı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Varılan anlaşma kapsamında İran ile Suudi Arabistan’ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti.

Riyad'a davet etti

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in gönderdiği mektupla İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a davet ettiğini duyurdu.

Cemşidi, Kral Selma’ın gönderdiği mektupta iki ülke arasında varılan anlaşmadan duyduğu mutluluğu dile getirdiğini ve iki ülke arasında iş birliğini artırmayı istediğini belirtti.

"Kendisini resmi ziyaret için Riyad’a davet etti"

Cemşidi, "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Reisi’ye mektup göndererek kendisini resmi ziyaret için Riyad’a davet etti. Aynı zamanda iki ülke arasındaki anlaşmadan duyduğu mutluluğu belirterek ekonomik ve bölgesel iş birliğini artırmak istediklerini belirtti." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin bu daveti olumlu karşıladığını belirten Cemşidi, iki ülke arasında iş birliğini güçlendirmek için Tahran yönetiminin hazır olduğunu belirtti.