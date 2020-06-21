Suudi Arabistan ve BAE'den Libya konusunda Sisi'ye destek

Libya Ordusu'nun Sirte'ye girmesi durumunda askeri müdahalede bulunabileceklerini söyleyen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye BAE ve Suudi Arabistan'dan destek geldi.

Türkiye'nin desteğiyle Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti, darbeci Hafter'e karşı başarılı bir mücadele yürüterek birçok şehirde hakimiyet sağladı.

Libya'dan kaçtığı iddiaları da gündeme gelen Hafter köşeye sıkışmışken, bir başka darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, hadsiz açıklamalarla Hafter'e destek mesajı vermişti.

"YARDIMA HAZIRIZ"

Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" ifadelerini kullanmıştı.

Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Sisi, "Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

SİSİ'YE BAE VE SUUD DESTEĞİ

Sisi'ye destek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden, (BAE) gecikmedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, sınırlarını ve halkını koruma hakkı konusunda Mısır'ın yanında yer almakta ve ona destek vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma, sorumluluklarını yerine getirme ve Sisi'nin çağrılarına cevap verme çağrısı yapılan açıklamada, Libya topraklarının güvenliği ve selametini güçlendiren kapsamlı bir çözüme ulaşılması istendi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'daki gelişmeler "endişe verici" olarak nitelendirildi.

"MISIR'IN YANINDAYIZ"

Açıklamada, "BAE, istikrarını ve güvenliğini sağlamak için yapacağı her türlü icraatlarından dolayı Mısır'ın yanında yer almaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kahire'nin, Libyalıların kanlarının akmaması, BM'nin gözetiminde kapsamlı siyasi müzakerelerin başlaması için ateşkes şartlarının oluşturulması hedefiyle çaba gösterdiği iddiasında bulunuldu.