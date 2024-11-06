Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan Trump’a tebrik telefonu

İHA

ABD’de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

TRUMP'IN SEÇİM ZAFERİNİ TEBRİK ETTİ

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Reema Bandar Al-Saud, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik ettiğini bildirdi.

Al-Saud, Selman’ın görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki tarihi ilişkiyi de vurgu yaptığını belirtti. Trump da Bin Selman'a teşekkürlerini iletti.

FAS KRALI DA TEBRİK ETTİ

Fas Kralı 6. Muhammed de ABD'nin seçilmiş başkanı Trump için tebrik mesajı yayımladı.

Fas resmi haber ajansı MAP'da yer alan habere göre, Fas Kralı, ABD'de seçimleri kazanan Trump'ı tebrik etti.

Kral 6. Muhammed, Ortadoğu ve Afrika'da güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında ortak işbirliği geliştirmeyi umduğunu kaydetti.