Suudi Arabistan'da baklava kutularında 2 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi Gümrükten ülkeye sokulmak üzere gelen kargolar arasında baklava kutularına gizlenmiş 2 milyon 242 bin 560 adet "captagon hap" ele geçirildi. Söz konusu kargonun alıcısı 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.

AA

Dünyanın birçok ülkesinde uyuşturucuya geçit yok...

Özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde durum daha hassas.

Akla gelmeyecek yöntemlerle zehirden milyonlar kazanmaya çalışanlar, bu kez Suudi Arabistan'ı denedi.

Baklavaların altına gizlediler

Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) göre, Cidde Limanı’ndaki İslami Gümrüğü’nde kargolar işlemden geçiyordu.

Bu sırada gümrük polisi, baklava kutularını fark etti.

İncelemeye alınan kutulardaki baklavaların altına uyuşturucu gizlendiği saptandı.

2 milyon 242 bin 560 adet uyuşturucu hap çıktı

Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, plastik torbalarda toplam 2 milyon 242 bin 560 adet uyuşturucu hap tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu söz konusu kargonun alıcısı 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.

'Destek olun' çağrısı

Gümrük idaresi ayrıca ülke ekonomisi ve toplumun korunması için herkese kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına destek çağrısında bulundu.

Açıklamada, bu gibi durumlarda başvuracakları telefon numarası ve mail adresi de paylaşıldı.